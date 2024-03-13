Saadet Partisi Ahmetli adayı Yahya Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Ahmetli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ahmetli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Ahmetli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ahmetli Belediye Başkan Adayı Yahya Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YAHYA YILMAZ KİMDİR?

Yahya Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ahmetli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AHMETLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ahmetli adayı belli oldu. Saadet Partisi Ahmetli Belediye Başkan Adayı Yahya Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.