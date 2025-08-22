Saadet Oruç kimdir? Saadet Oruç kaç yaşında, nereli?

Son dönemlerde adı sıkça gündeme gelen Saadet Oruç, yaşam öyküsü ve kariyeriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada ve haber platformlarında hakkında sıkça arama yapılan Oruç'un hayatı, kariyeri ve görev aldığı pozisyonlar araştırılıyor. Saadet Oruç ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAADET ORUÇ KİMDİR?

Saadet Oruç, gazetecilik kariyerinde özellikle diplomasi muhabirliği alanında edindiği tecrübeler ve kaleme aldığı köşe yazılarıyla öne çıkan bir isimdir. Uzun yıllar medya sektöründe dış politika ve uluslararası ilişkiler üzerine çalışan Oruç, 2015 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda dile hâkim olması ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği röportajlarla tanınan Oruç, özellikle Ortadoğu ve dış politika konularındaki derinlemesine analizleriyle dikkat çekmektedir.

SAADET ORUÇ KAÇ YAŞINDA?

Gazetecilikte uzun yıllar boyunca diplomasi muhabiri olarak görev yapan, köşe yazıları ve dış politika analizleriyle tanınan Saadet Oruç, 1972 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevine devam eden Oruç, tecrübesi, çok dilli yetkinliği ve uluslararası perspektifiyle hem medya hem de siyaset dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

SAADET ORUÇ NERELİ?

Saadet Oruç aslen Zonguldaklıdır. Karadeniz'in köklü şehirlerinden biri olan Zonguldak'ta doğup büyüyen Oruç, bu bölgeden çıkan başarılı kadın figürlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Eğitim hayatı ve mesleki yolculuğu İstanbul'da devam etse de, memleketine olan bağlılığını her fırsatta dile getirmiştir. Siyasi ve medya alanındaki etkili duruşu, Saadet Oruç'un hem memleketinde hem de Türkiye genelinde tanınan saygın bir isim olmasına katkı sağlamıştır.

SAADET ORUÇ EVLİ Mİ?

Saadet Oruç, uzun yıllar gazetecilik yapan ve siyasi alanda da tanınan bir isim olan Akif Beki ile evliydi. Bu evlilikten bir çocukları bulunuyor. Ancak ikili daha sonra yollarını ayırdı. Şu an itibarıyla Saadet Oruç'un evli olmadığı biliniyor. Özel yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Oruç, daha çok mesleki çalışmaları ve devlet görevleriyle öne çıkmayı sürdürüyor.