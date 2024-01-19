Rüyalar insanlara bazı konularda bilgiler vermesinin yanı sıra ayrıca bu bilgiler eşliğinde yönlendirmeler ve uyarılar da yapabiliyor. Doğru yorumlanan bir rüya sizin için çok önemli bir konuyu öne çıkarıyor olabilir. Bu yüzden rüya tabirini sizin için derledik. Peki, Rüyada mezar görmek ne demek? Rüyada mezar kazmak, mezarda uyumak, mezara basmak ne anlama gelmektedir? Rüyada mezara girmek, rüyada mezar başında ağladığını görmek? Rüyada kendi mezarını görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar görmenin psikolojik yorumu nedir? Rüyada mezar taşı görmek nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA MEZAR GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada mezar görmek tabircilere göre çok farklı anlamlar taşımaktadır. Rüyasında mezar gören kişinin işlediği bir suçtan dolayı hapse girmesi mümkündür. Rüya tabircilerine göre rüyada mezar gören kimse kendisine tutsak olabileceği aktarılır.

RÜYADA MEZAR KAZMAK NEDİR?

Rüyada mezar görmek, fakirleşmenin işaretidir. Aynı zamanda hapis olmaya delalet eder. Rüyasında mezar görmek, iffetin korunamaması manasına gelebilir. Evinin önünde mezar görmek, kısmetinin daralacağına, aileyle sıkıntılar yaşanacağına delalet eder.

Rüyada mezar kazmak, rüya sahibinin çok sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Hali vakti yerine olan bir kimse için malını kaybetmesi, huzurlu kimseler için hüznün başlangıcı şeklinde rivayet edilmiştir. Rüyada bildiği, tanıdığı birinin mezarını kazmak, akıl sağlığının iyiye gitmediğini, sıkıntıların başlayabileceğini ifade eder.

Rüyasında sürekli mezar kazdığını gören kimsenin, halinin vaktinin beklemediği kadar kötü olacağına işaret eder. Rüyada cenaze olup mezar kazdığını görmek, kişinin hayır işlemesi gerektiğini ifade eder. Bu duruma rüya sahibinin hemen zekat vermesi gerekecektir.

RÜYADA MEZARDA UYUMAK!

Rüyasında mezarda yatıp kalktığını gören kimse, fakirleşir. Alimler rüyada mezar uyuduğunu gören kimsenin rüyasının hayırlı olamayacağını ifade ederler. Rüyasında bir mezarda sürekli uyukladığını gören kimsenin, rütbesi düşer. İlmi irfanı varsa, bunları kaybeder.

Malını hiç tanımadığı kimselere kaptırır. İşlediği günahlardan, yaptığı hatalardan asla ders almaz. Rüyada mezarda uyumak, kişinin psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceğine işaret eder. Rüyasında bilmediği mezarlarda uyduğunu gören kimse, elinde avucunda ne varsa hepsini kaybedebilir.

RÜYADA MEZAR TAŞI GÖRMEK!

Rüyada mezar taşı görmek, rüya sahibinin kısa süre içinde güzel haber alacağı demektir. Rüya sahibinin rüyasında mezar taşı görmesi, kişinin iş hayatında başarılı olacağı, son yaptığı çalışmalardan bol kazanç sağlayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada mezar taşı görmek önceki işlerini geride bıraktığı ve önündeki gelecek şansa ve berekete işaret eder.

RÜYADA MEZARA BASMAK!

Rüyada mezara bastığını gören kişinin günahlar işlemiş olduğu anlamı çıkar. Rüyasında mezara bastığını gören kimse, büyüklerine saygısız olmaya, küçüklerine sevgi beslememeye başlayabilir. Eski İslam alimler, rüyasında mezara bastığını gören kimse için bu sorunları yaşamasını yolunun oruç olduğunu ifade ederler. Kişinin orucunun onun için koruyucu olacağı ifade edilir.

RÜYADA MEZAR BAŞINDA AĞLADIĞINI GÖRMEK!

Rüyada mezarlık başında ağladığını gören kişi, geçmişlerini ölen atalarını özleyecek onların bilgi ve deneyimlerine ihtiyaç duyacak, onlardan bir işaret bir yol gösterme bekleyecek demektir.

RÜYADA KENDİ MEZARINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kendi mezarını görmek pek hayra yorulmaz. Bu rüya olumsuz bir şekilde yorumlanır ve rüya sahibinin daha temkinli olması önerilir. Rüyada kendi mezarını gören bir kimsenin psikoloji bakımından iyi bir dönemden geçmediği ortadır. Bu kişinin maneviyatı da oldukça zayıftır. Neredeyse yaşama sevincini yitirmiş bir şekilde hayatını sürdürmektedir. Bu durum içinden bir an öne çıkması gerekir.

RÜYADA MEZARA GİRMEK

Rüyada başkalarının kendi mezarını kazdığını görmek, iflah olmayan nefse işaret eder. Kişinin kendisini mezara koyduklarını görmesi, yanlış bir işe kalkıştığını bunu derhal düzeltmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada mezara girmek, insanın vücudunun hasta olabileceğine tabir edilir.

Eski alimler rüyasında mezara girdiğini gören kimsenin Lokman Hekimlere gitmesi gerektiğini söylemişlerdir. Günümüzde Lokman Hekimler tıbbi doktorlardır. Rüyada mezara girdiğini fakat ölü olduğunu görmek, eli kapalı bir insanla dalaşa girileceğine hükümdür. Kişinin temiz insanlarla arkadaşlık, dostluk kurmasının hayırlı olacağı İslam alimlerince ifade edilir.

RÜYADA MEZAR GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU NEDİR?

Geçmişte yaşadığı sıkıntıları bir türlüiçinden atamış ve geçmişte takılı kalmış kişi olarak yorumlanır. Bu kişi geçmişe özlem duyar ve gelecek kaygısı yaşar. Ancak kendi durumunun farkına varıp sorunlarını çözebilecek kabiliyettedir. Bu yüzden rüyasında mezar görmesi geçmişi gömüp geleceğine odaklanması ve yön vermesi gerektiğinin bir işareti olarak yorumlanır. Rüyasında mezar gören kişi sıkıntılı günlerden geçiyor demektir. Ancak bugünleri kendi isteği ile atlatabilecektir.