Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'da suikaste uğrayan ve kanlar içinde kalan eski milletvekilinin cesedini ve suikastçının beklediği anlara ait görüntüleri yayınlayarak ihanet edenlere mesaj verdi. Ukrayna istihbaratı, Putin'in kuklası haline gelen eski Kiev milletvekili İlya Kyva'nın suikast mahallinden korkunç görüntülerini paylaştı. Ukrayna Güvenlik Servisi, görüntülerin işgalci güçlerle işbirliği yapan diğer Ukraynalılara bir uyarı olarak kasıtlı olarak yayınlandığını belirtti.

Ukrayna, sığındığı Rusya'nın başkenti Moskova'da uğradığı silahlı sonucu hayatını kaybeden eski milletvekilinin kanlar içinde kalan cesedini ve suikastçının öldürmeden önce milletvekilini beklediği anlara ait görüntüleri yayınlayarak ihanet eden herkese gözdağı verdi.

Ukrayna istihbaratı,'hain' olarak nitelendirdiği ve Putin'in kuklası haline gelen eski Kiev milletvekili İlya Kyva'nın suikast mahallinden tüyler ürpertici görüntülerini yayınladı.

46 yaşındaki Kyva, geçen hafta Moskova yakınlarında güvenli olduğu varsayılan bir yerde yürüyüşe çıktığı sırada vurularak öldürüldü.

Olay yerinden çekilen görüntülerde cesedin karda yattığı görülüyor ve suikastte kullanılan silahların ağaca asıldığı görülüyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi, görüntülerin ve görüntülerin Vladimir Putin'in işgalci güçleriyle işbirliği yapan diğer Ukraynalılara bir uyarı olarak kasıtlı olarak yayınlandığını açıkça belirtti

Ukraynalı bir kaynak medyaya, "Bu, düşmanın safına geçen tüm hainlere ve savaş suçlularına bir işarettir" dedi.

'SBU Başkanı Vasily Malyuk'un daha önce belirttiği gibi, Ukrayna'nın düşmanlarını bekleyen tek ihtimal ölümdür.'