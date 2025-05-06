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Rümeysa Öztürk'ün ikinci duruşması bugün! Rümeysa Öztürk serbest bırakılacak mı?

Rümeysa Öztürk'ün ikinci duruşması bugün! Rümeysa Öztürk serbest bırakılacak mı?
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Rümeysa Öztürk'ün ikinci duruşması ne zaman, serbest bırakılacak mı? ABD'de 25 Mart 2025'te gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün durumu kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Rümeysa Öztürk serbest bırakılacak mı? sorusu sosyal medyada sıkça sorulmaya başlandı. ABD'nin Massachusetts eyaletinde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, daha sonra Vermont ve Louisiana'daki göçmenlik merkezlerine sevk edildi. Bu gelişmeler, Rümeysa Öztürk kimdir ve neden tutuklandı? sorularını beraberinde getirdi. Peki, Rümeysa Öztürk'ün ikinci duruşması bugün! Rümeysa Öztürk serbest bırakılacak mı?

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN DURUŞMASI NE ZAMAN?

Öztürk'ün vizesi ile ilgili hukuki süreç de devam ediyor. Vizenin iptaliyle ilgili ilk duruşma 16 Nisan'da Louisiana'daki göçmenlik mahkemesinde görüldü. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini 1 Mayıs'a erteledi. Türkiye'nin Houston Konsolosu Ahmet Akıntı, haber ajanslarına yaptığı açıklamada bu duruşmanın bir kez daha, bu kez 20 Mayıs'a ertelendiğini söyledi. Akıntı, Öztürk ile telefonda ve yüz yüze görüştüğünü, ailesi ile de temas halinde olduklarını ekledi.

Dışişleri Bakanlığı da 19 Nisan'da yaptığı açıklamada Öztürk'ün sürecinin yakın takip edildiği belirtildi. "Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de 25 Mart'ta gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün hangi eyalette yargılanacağına dair duruşma bugün görülecek.

NE OLMUŞTU?

Boston'daki Tufts Üniversitesi'nde çocuk gelişimi üzerine doktora yapan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta evinden çıkıp iftara giderken maskeli ICE ajanları tarafından gözaltına alındı.

Fullbirght bursiyeri olan Öztürk, ABD'li yetkililer tarafından "Hamas'ı desteklemek" ile suçlandı.

ABD'de gündem olan Öztürk'ün gözaltı görüntüleriyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk dahil 300 kadar öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Hamas, ABD'de terör örgütü kabul ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında Time dergisine verdiği röportajda ABD Adalet Bakanlığı'na Öztürk'ün Hamas'ı desteklediğine dair kanıtları kamuoyuyla paylaşması talimatı vereceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Bununla hiçbir sorunum olmaz. Buna bakacağım, ancak spesifik olarak bu olaydan haberim yok." Öztürk'ün hukuk ekibiyse, hükümet yetkililerinin iddialarını destekleyecek kanıt sunmadıklarını söylüyor.

Avukatlar, Öztürk'ün Tufts Daily adlı yayında üniversitenin İsrail'e yönelik politikalarını eleştiren bir yazısda imzası bulunduğu için gözaltına alındığını savunuyor. Söz konusu yazıda İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları "soykırım" olarak tarif ediliyor ve üniversiteden İsrail ile bağlantılı kurumlarla ilişiğini kesmesi talep ediliyor. İsrail'in son Gazze operasyonu Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırının ardından başlamıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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