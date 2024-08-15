Trafik tescil belgesi veya ruhsat seri numarası, araç sahiplerinin sigorta işlemleri ve araç muayene sorgulamaları gibi işlemlerinde kullanılan önemli bir numaradır. Araç sahipleri ruhsat numarasına nereden ulaşacaklarını merak ediyor. Bu numara, araç sahiplerinin ve araç sahibi olmak isteyen kişilerin araştırdığı bir konudur. Peki, Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama!

RUHSAT SERİ NO NEREDE YAZAR?

Ruhsat seri no, araç ruhsatını açtığınız zaman sağ altta 2 harf ve 6 rakamdan oluşan dizidir. Ruhsat olmadan da ruhsat seri no bulunabilir.

RUHSAT NO NEREDEN SORGULANIR?

Ruhsat seri no sorgulama işlemi, çok basit bir şekilde e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-adima-tescilli-arac-sorgulama adresi üzerinden, adınıza kayıtlı araçları sorgulama sayfasına giriş yapmanız gerekir