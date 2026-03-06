Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluşuyor

Gönüllerimizin yasta olduğu bu zor zamanlarda ruhlarımıza anlamlı hissettirecek "ruha şifa hüsn-ü hat sergimiz" sizleri de bu eşsiz iç yolculuğa davet ediyor.

RAMAZAN BOYUNCA ÜSKÜDAR'DA ZİYARETE AÇIK

Gelenekten alınan ilhamla hazırlanan serginin, yaralanmış ve örselenmiş ruhlara şifa ve teselli sunmayı amaçladığı belirtiliyor. Sanatseverleri manevi bir yolculuğa davet eden sergi, Ramazan ayı boyunca Üsküdar'da ziyaret edilebilecek. Organizatörler, ziyaretçileri sevdikleriyle birlikte sergiyi görmeye davet ediyor.

HAT SANATI İÇİN KÜTÜPHANE KURULUYOR

Serginin mesajını güçlendirmek amacıyla hat eserleriyle ilgili kitap, katalog, afiş ve broşürlerden oluşan bir kütüphane kuruluyor. Organizatörler, sanatseverlerin koleksiyonlarında bulunan eserleri sergi süresince bağışlayarak bu kütüphaneye katkı sunabileceklerini belirtti. Orijinal ya da tıpkı basım hat eserlerinin, sahiplerinin isimleri belirtilerek sergide yer alabileceği ve böylece sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca sanatseverler, sevdikleriyle birlikte sergiyi ziyaret etmeye davet edildi.

Sergi hakkında detaylı bilgilere HattaPsikoloji.com ve @HattaPsikoloji sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. Sergi, Ruh Sağlığı Derneği ile Kim Psikoloji iş birliğiyle düzenleniyor.