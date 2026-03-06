Haberler

Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluşuyor

Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zor zamanlarda sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekmeyi amaçlayan "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi", gelenekten aldığı ilhamla ziyaretçilerini manevi bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, Ramazan ayı boyunca Üsküdar'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gönüllerimizin yasta olduğu bu zor zamanlarda ruhlarımıza anlamlı hissettirecek "ruha şifa hüsn-ü hat sergimiz" sizleri de bu eşsiz iç yolculuğa davet ediyor.

RAMAZAN BOYUNCA ÜSKÜDAR'DA ZİYARETE AÇIK

Gelenekten alınan ilhamla hazırlanan serginin, yaralanmış ve örselenmiş ruhlara şifa ve teselli sunmayı amaçladığı belirtiliyor. Sanatseverleri manevi bir yolculuğa davet eden sergi, Ramazan ayı boyunca Üsküdar'da ziyaret edilebilecek. Organizatörler, ziyaretçileri sevdikleriyle birlikte sergiyi görmeye davet ediyor.

HAT SANATI İÇİN KÜTÜPHANE KURULUYOR

Serginin mesajını güçlendirmek amacıyla hat eserleriyle ilgili kitap, katalog, afiş ve broşürlerden oluşan bir kütüphane kuruluyor. Organizatörler, sanatseverlerin koleksiyonlarında bulunan eserleri sergi süresince bağışlayarak bu kütüphaneye katkı sunabileceklerini belirtti. Orijinal ya da tıpkı basım hat eserlerinin, sahiplerinin isimleri belirtilerek sergide yer alabileceği ve böylece sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca sanatseverler, sevdikleriyle birlikte sergiyi ziyaret etmeye davet edildi.

Sergi hakkında detaylı bilgilere HattaPsikoloji.com ve @HattaPsikoloji sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. Sergi, Ruh Sağlığı Derneği ile Kim Psikoloji iş birliğiyle düzenleniyor.

Emre Alan
Haberler.com
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş 10 bin TL seviyesi için tarih verdi

Herkes ters köşe olacak! Gramda 10 bin TL seviyesi için tarih verdi
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?