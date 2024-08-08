Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda filmi oyuncuları kim, konusu ne, ne zaman, nerede çekildi? Bekarlığa Veda filmi gerçek mi?

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ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Esra (Sedef Avcı) heyecanla evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem (Sinem Kobal) de kızlar arasındaki tek bekar kişi olarak kalmaktan dolayı panikler ve sevgilisiCem'i(Engin Altan Düzyatan) evliliğe ikna etmek için çeşitli taktikler uygulamaya başlar. Didem evlenme teklifi beklerken, Cem yeni filminde başrol oynadığı Gözde'yle (Özge Ulusoy) tanışır ve filmine konsantre olur.Bunun üzerine kıskançlık krizlerine giren Didem, Cem'i yakıntakibe alır. Bu takip esnasında erkeklerinAntalya "Adam&Eve Otel"de bekarlığa veda partisinde olduklarını öğrenir.Böylece komik ve romantik bir macera başlar. Kızlar erkeklerin bekarlığa veda partisinde neler yaptıklarını görmek için oryantal kılığında otele sızarlar.

YAPIM YILI : 2013

OYUNCULAR : ENGİN ALTAN DÜZYATAN,SİNEM KOBAL, SEDEF AVCI, GÜRGEN ÖZ, CEMAL HÜNAL, BURCU KARA