Roma'da mercan ve deniz kabuklarından yapılmış 2300 yıllı mozaik bulundu

Roma'nın Palatine Tepesi'nde yapılan beş yıllık kazıda, M.Ö. 1. veya 2. yüzyılda inşa edilen lüks bir ziyafet salonu keşfedildi. 2,300 yıl öncesine ait olan ve parlak renkli duvar mozaikleri içeren bu keşif, büyük bir aristokrat malikânesinin bir parçasıdır.

Mozaik, inci, kabuk, mercan, değerli cam parçaları ve mermer taneleri kullanılarak özenle oluşturulmuş ve zafer sahnelerini içermektedir.

Arkeologlara göre, mozaikteki zafer detayları, muhtemelen oldukça varlıklı bir aristokratın finanse ettiği ve kazandığı deniz ve kara savaşlarını anan bir duvar dekorasyonu olarak dikkat çekiyor. 25 metrekarelik bir alana sahip olan ve bir bahçeyi gören açık hava ziyafet salonu, yaz aylarında misafirleri ağırlamak için kullanılmış olabilir.

Mozaik, Roma'nın ünlü Palatine Tepesi'nde bulunan bu zengin malikanenin bir parçasıdır ve 2023'ün başlarında halka açılacaktır.