Roblox yasağı kalkacak mı? SON DURUM! Roblox tekrar oynanabilecek mi?
Roblox tekrar oynanabilecek mi? sorusu, Türkiye'de 7 Ağustos 2024'te erişime kapatılan popüler oyun platformunun milyonlarca kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Kararın ardından gözler, Roblox'un yeniden erişime açılacağı tarihe çevrildi.

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılan Roblox, "çocuk kullanıcılar için zararlı içerikler" gerekçesiyle Türkiye'de yasaklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, platformun açılması için zararlı içeriklerin kaldırılması şartını açıkladı. Peki, Roblox tekrar oynanabilecek mi? Roblox yasağı kalkacak mı? İşte detaylar...

ROBLOX YASAĞI KALKACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yasaklanmasının temel nedeni, platformdaki bazı içeriklerin çocuk kullanıcılar için sakıncalı bulunması. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konuldu.

ROBLOX TEKRAR OYNANABİLECEK Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Roblox'un Türkiye'de yeniden açılması için zararlı içeriklerin tamamen kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Roblox şirketi ise resmi açıklamasında, yerel yasalara uymak ve güvenlik standartlarını yükseltmek için Türk yetkililerle iş birliği içinde olduklarını, içerik denetimlerini güçlendireceklerini belirtti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
