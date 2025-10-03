Milyonlarca oyuncunun düzenli olarak erişim sağladığı popüler oyun platformunun aniden erişime kapatılması, kullanıcılar arasında ciddi bir tepkiye yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan bu haber, Roblox'un yeniden tartışmaların merkezine yerleşmesine sebep oldu. Olayın tüm ayrıntılarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Roblox ne zaman açılacak? 3 Ekim Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılmasıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bakan, sakıncalı içeriklerin tamamen kaldırılması halinde erişim engelinin tekrar gözden geçirilebileceğini söyledi.

Öte yandan, Roblox yönetimi de Türkiye pazarında varlığını sürdürebilmek için yerel kurumlarla iş birliği yapmayı, içerik denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi ve güvenlik önlemlerini artırmayı planladıklarını duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Türkiye'de popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime kapatıldı. Mahkeme, platformda bulunan bazı içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle bu kararı aldı. Erişim engelinin temel nedeni, sakıncalı içeriklerin çocuklar üzerindeki zararlı etkileri olarak gösterildi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için öncelikle platformun zararlı içeriklerini temizlemesi, çocukların güvenliğini sağlamak adına ek önlemler alması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulunması gerekiyor.

Bu adımlar tamamlandığında, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha kesin cevaplar verilebilecek. Ancak yetkililer, hem teknik hem de hukuki süreçlerin zaman alabileceğini ve açılma sürecinin birkaç ayı bulabileceğini belirtiyor.