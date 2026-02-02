Rize okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Rize'de okul yok mu (RİZE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Rize'de okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Rize Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Rize okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

RİZE HAVA DURUMU

RİZE

3 ŞUBAT SALI: Rize'de kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 8, gece 4 derece dolaylarında.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlı hava etkisini artırarak devam ediyor. Rize merkezde kuvvetli sağanak yağış görülürken, yüksek köylerde kar yağışı ulaşımı etkileyebilir. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Yağışlar hafifleyerek devam ediyor. Çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklık en yüksek 6, en düşük 3 derece olacak.

6 ŞUBAT CUMA: Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Rize'de kapalı bir hava hakim. Yağış ihtimali azalıyor ancak nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Sıcaklık 4-6 derece bandında.

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.