Rize okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Rize'de okul yok mu (RİZE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Rize genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "3 Şubat Salı Rize'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Rize Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Rize'de okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Rize Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Rize okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

RİZE HAVA DURUMU
RİZE

3 ŞUBAT SALI: Rize'de kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 8, gece 4 derece dolaylarında.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlı hava etkisini artırarak devam ediyor. Rize merkezde kuvvetli sağanak yağış görülürken, yüksek köylerde kar yağışı ulaşımı etkileyebilir. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Yağışlar hafifleyerek devam ediyor. Çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklık en yüksek 6, en düşük 3 derece olacak.

6 ŞUBAT CUMA: Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Rize'de kapalı bir hava hakim. Yağış ihtimali azalıyor ancak nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Sıcaklık 4-6 derece bandında.

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

