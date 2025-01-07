Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren adam kim, PTT çalışanlarını neden öldürdü?

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren adam kim, PTT çalışanlarını neden öldürdü?

SİLAHINI ÇIKARTIP, ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahıs, ateş etmeye başladı.

2 ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan saldırgan V.K., kent merkezinde saklandığı bir binada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.