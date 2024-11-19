Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir?

Rize Çayeli'de heyelanda son durum nedir ve Rize'de heyelan meydana gelmesinin ardından ölü veya yaralı var mı merak ediliyor. Rize Çayeli'de heyelan nasıl oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÇAYELİ'DE HEYELANDA ÖLDÜ VEYA YARALI MI?

Rize'de Çayeli'nin Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

RİZE'DE MEYDANA GELEN HEYELANDA SON DURUM NEDİR?

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.