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Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir?

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Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Ardından, Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı ve son durum nedir soruları gündemde. Peki, Rize Çayeli'de heyelanda son durum ne?

Rize Çayeli'de heyelanda son durum nedir ve Rize'de heyelan meydana gelmesinin ardından ölü veya yaralı var mı merak ediliyor. Rize Çayeli'de heyelan nasıl oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÇAYELİ'DE HEYELANDA ÖLDÜ VEYA YARALI MI?

Rize'de Çayeli'nin Eskipazar Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

RİZE'DE MEYDANA GELEN HEYELANDA SON DURUM NEDİR?

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak kütleleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Evde toprak altında kalan 1 kişi, hayatını kaybederken, apartmanda bulunanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

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