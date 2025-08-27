Ülke turizmine yön veren Rixos Mısır 10 bin odaya koşuyor

Rixos Mısır, Akdeniz kıyılarından Kızıldeniz'in büyüleyici sahillerine uzanan otelleriyle ülke turizmine yön vermeye devam ediyor. Bugün 7.000 odalık kapasiteye sahip olan Rixos, önümüzdeki iki yıl içinde bu sayıyı 10.000'e çıkararak Mısır'ın konaklama gücünü uluslararası ölçekte daha da ileriye taşıyacak.

"MİSAFİRLERİMİZE UNUTULMAZ BİR YAŞAM SUNUYORUZ"

Rixos Mısır CEO'su Erkan Yıldırım, "Rixos olarak Mısır'ın turizm potansiyeline inancımız tam. 7.000 olan oda kapasitemizi iki yıl içinde 10.000'e çıkararak, misafirlerimize yalnızca bir tatil değil; lüks, eğlence ve kültürel deneyimlerin buluştuğu unutulmaz bir yaşam sunuyoruz. 2025 yılında Enrique Iglesias ve Jennifer Lopez konserleriyle dünya sahnesini Mısır'a taşıdık. Bundan sonraki yıllarda da uluslararası yıldızlarla iş birliklerimizi sürdürerek Mısır'ı global eğlence takviminde kalıcı bir merkez haline getireceğiz" dedi.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ AKDENİZ'DEN KIZILDENİZ'E

Rixos'un Mısır'daki otelleri, eşsiz lokasyonlarda sadece lüks konaklama değil, kapsamlı bir yaşam deneyimi sunuyor. Gastronomiden spora, aile eğlencesinden dünya çapındaki etkinliklere kadar geniş bir yelpazede misafirlerine ayrıcalık yaşatıyor.

RİXOS SAHNESİNDE DÜNYA YILDIZLARI

2025 yılı, Mısır'ın eğlence anlayışında dönüm noktası oldu. Rixos Radamis Sharm El Sheikh'te gerçekleşen Enrique Iglesias konseri ve Jennifer Lopez'in "Up All Night" turnesi kapsamındaki özel performansı, bölgeyi global müzik sahnesine taşıdı. Bu etkinlikler, Rixos'un 25. yılına damga vuran unutulmaz anlar yaşattı.

Rixos Mısır, önümüzdeki dönemde de dünya standartlarında konser ve etkinliklere ev sahipliği yaparak, hem turizmde hem de kültürel cazibede bölgenin vazgeçilmez adresi olmayı hedefliyor.