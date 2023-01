Riot hacklendi mi? 24 Ocak 2023 Riot Games oyunları neden açılmıyor? LoL ve Valorant hata mı veriyor, neden açılmıyor, oyuna nasıl girilir?

Riot Games siber saldırıya uğradı. Yapılan saldırıda LoL (League of Legends) oyununun kaynak kodlarının sızdırıldığı belirtildi. Peki, Riot hacklendi mi? 24 Ocak 2023 Riot Games oyunları neden açılmıyor? Riot neden hacklendi? Ayrıntılar sizlerle...

RİOT HACKLENDİ Mİ? KAYNAK KODLARI MI SIZDIRILDI?

Riot Games resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada LoL oyununun kaynak kodlarının sızdırıldığını duyurdu.

Twitter paylaşımı şöyle:

"As promised, we wanted to update you on the status of last week's cyber attack. Over the weekend, our analysis confirmed source code for League, TFT, and a legacy anticheat platform were exfiltrated by the attackers."

TR açıklama:

"Söz verdiğimiz gibi, sizi geçen haftaki siber saldırının durumu hakkında bilgilendirmek istedik. Hafta sonu yaptığımız analizler LoL, TFT ve eski bir anti-heat platformunun kaynak kodunun saldırganlar tarafından çalındığını doğruladı."

Yapılan saldırı sonucunda oyuncuların bilgilerinin çalınmadığı belirtildi. Yeni hilelerin ortaya çıkmaması için çalışma yapacaklarını duyuran Riot Games sızdırılma işleminden sonra oyunda yeni yapılacak olan özelliklerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Konu hakkında Dora Özsoy şu şekilde paylaşım yaptı:

LOL VE VALORANT ÇÖKTÜ MÜ, AÇILMIYOR MU?

Twitter'da yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra League of Legends oyununda bazı problemler yaşandı. Özellikle bazı kullanıcılar oyunun ana giriş ekranına ulaşamıyor. Yani oyunda OYNA butonu gözükmüyor. Bu hatanın kısa bir sürede çözüleceği düşünülüyor.