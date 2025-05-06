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Rihanna hamile mi? Rihanna kaçıncı çocuğuna hamile?

Rihanna hamile mi? Rihanna kaçıncı çocuğuna hamile?
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Rihanna hamile mi? Bu soru, 2025 Met Gala sonrası dünya genelinde milyonların dilinde. Dünyaca ünlü yıldız, Met Gala gecesinde dikkat çeken bir hamilelik duyurusuyla gündeme oturdu. Rihanna'nın büyüyen karnıyla verdiği pozlar, "Rihanna hamile mi?" sorusunu yanıtladı.

Rihanna hamile mi sorusu, uzun süredir hayranları tarafından merak ediliyordu. 5 Mayıs 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Met Gala'da büyüyen karnıyla ortaya çıkan Rihanna, bu sorunun cevabını bizzat verdi. Moda ile ikonikleşmiş ismin, etkinlik boyunca sergilediği görüntüler sosyal medyada milyonlara ulaştı. Peki, Rihanna hamile mi?

RIHANNA HAMİLE Mİ?

Rihanna 2025 Met Gala etkinliğinde üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 37 yaşındaki pop yıldızı, 2025 Met Gala'nın yapıldığı gün, karnını tutarken görüntülendi.

Rihanna hamile mi? Rihanna kaçıncı çocuğuna hamile?

RIHANNA KAÇINCI ÇOCUĞUNA HAMİLE?

Etkinlik öncesinde, Rihanna'nın karnı belirgin bir şekilde görüntülenmişti. A$AP Rocky, Good Morning America programında yaptığı açıklamada, "Herkes bizim için mutlu olduğu için mutluyuz. Çünkü biz kesinlikle mutluyuz," diyerek haberi doğruladı. Ünlü sanatçı üçüncü çocuğuna hamile olduğunu resmi olarak duyurdu.

Rihanna hamile mi? Rihanna kaçıncı çocuğuna hamile?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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