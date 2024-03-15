Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli?
Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı olan Rıfat Sarı hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı oldu. Peki, Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli?
RIFAT SARI KİMDİR?
- 01.01.1972 tarihinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde doğdu.
- İlk, orta ve lise eğitimini aynı yerde tamamladı.1990-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Niğde Meslek Yüksekokulu İşletmecilik bölümünden,1993-1997 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.
- 2016-2017 yılları arasında ise Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
- 2000-2011 yılları arasında Mali Müşavirlik ve Uluslararası Taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösterdi.
- Siyasi hayatına 2001 yılında kurulan AK Parti'de Merkez İlçe Yönetim Kurulunda Kurucu Üye olarak başladı.
- Sonrasında Merkez ilçe ve il yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş olup 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti Hatay Milletvekili aday adayı oldu.
- 2014 Yerel seçimlerinde Altınözü Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 Yerel Seçim sonuçlarında da yeniden Altınözü Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etmektedir.
- Orta derece İngilizce ve iyi derecede Arapça bilen Rıfat Sarı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.