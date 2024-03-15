Üye Girişi
Haberler

Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı olan Rıfat Sarı hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı oldu. Peki, Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli?

RIFAT SARI KİMDİR?

  • 01.01.1972 tarihinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde doğdu.
  • İlk, orta ve lise eğitimini aynı yerde tamamladı.1990-1992 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Niğde Meslek Yüksekokulu İşletmecilik bölümünden,1993-1997 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.
  • 2016-2017 yılları arasında ise Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
  • 2000-2011 yılları arasında Mali Müşavirlik ve Uluslararası Taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösterdi.
  • Siyasi hayatına 2001 yılında kurulan AK Parti'de Merkez İlçe Yönetim Kurulunda Kurucu Üye olarak başladı.
  • Sonrasında Merkez ilçe ve il yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuş olup 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti Hatay Milletvekili aday adayı oldu.
  • 2014 Yerel seçimlerinde Altınözü Belediye Başkanı olarak seçildi. 2019 Yerel Seçim sonuçlarında da yeniden Altınözü Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etmektedir.
  • Orta derece İngilizce ve iyi derecede Arapça bilen Rıfat Sarı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Rıfat Sarı AK Parti Hatay Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli? Mehmet Bali kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Bali kaç yaşında, nereli? Uğur Karakaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Baklan Belediye Başkan adayı Uğur Karakaya kaç yaşında, nereli? Musa Ertürk kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Musa Ertürk kaç yaşında, nereli? Adnan Atalay kimdir? CHP Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Adnan Atalay kaç yaşında, nereli? Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli? Mehmet Yıldırır kimdir? AK Parti Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırır kaç yaşında, nereli? Mahmut Tatar kimdir? Zafer Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Mahmut Tatar kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title