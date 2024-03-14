Cemal Kamar kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Aksu Belediye Başkan adayı Cemal Kamar kaç yaşında, nereli?
Cemal Kamar kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Cemal Kamar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Aksu Belediye Başkan adayı olan Cemal Kamar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Cemal Kamar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Cemal Kamar kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Aksu Belediye Başkan adayı Cemal Kamar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
CEMAL KAMAR KİMDİR?
Cemal Kamar, Yeniden Refah Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Aksu Belediye Başkan adayı Cemal Kamar müteahhittir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.