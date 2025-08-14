İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan Epözdemir hakkında rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlamaları gündemi sarstı. Peki, Rezan Epözdemir tutuklandı mı? Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

REZAN EPÖZDEMİR NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada, Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Epözdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayrıca, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamaları için hakkında yurt dışı yasağı konulması istendi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ancak diğer iki suçlama için yurt dışı çıkış yasağı talebi reddedildi.

TANIK İFADESİ VE DELİLLER

Soruşturmanın önemli detaylarından biri, gizlilik kararı bulunan dosyada tanık A.D'nin verdiği ifadedir. Tanık, 2021 yılında Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan bir dosyada, başka bir kişiyle birlikte toplamda 150 bin dolar rüşvet aldığını öne sürdü. Bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının tahliye öncesinde, diğer yarısının ise tahliye sonrasında ödendiği iddia edildi.

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmaları, tanığın iddialarını destekler nitelikte bulundu. Söz konusu mesajların 7 Temmuz 2021 tarihine ait olduğu ve rüşvetin o tarihte alındığını gösterdiği bildirildi.