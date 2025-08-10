Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı? Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi

Rezan Epözdemir neden gözaltına alındı? Avukat Rezan Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı. Detaylar...

REZAN EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyeti tarafından rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri casusluk suçlamalarıyla bu sabah evinden gözaltına alındı.

Özdemir'in ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallere el konulurken sabah saatlerinde Londra'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.

Avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınan Epözdemir'in Levent'teki ofisinde polis arama yaptı. Ofisteki aramayı gerçekleştiren Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı. Emniyet güçlerinin yapılan aramalarda, ünlü avukatın dijital materyallerine el koyduğu bildirildi.