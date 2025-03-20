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Reynmen, Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Reynmen'in sosyal medya paylaşımı ne anlama geliyor?

Reynmen, Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Reynmen'in sosyal medya paylaşımı ne anlama geliyor?
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Ünlü fenomen Reynmen'in (Yusuf Aktaş) Ekrem İmamoğlu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Reynmen ne dedi, paylaşımı neden bu kadar konuşuldu? İşte çok konuşulan o sözleri ve detaylar…

Ünlü fenomen Reynmen'in (Yusuf Aktaş) Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ve tartışmalara neden olan bu açıklama, takipçileri arasında farklı yorumlara yol açtı. Peki, Reynmen, Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Reynmen'in paylaşımı neden bu kadar konuşuldu? İşte ünlü fenomenin sosyal medyada en çok gündeme gelen o sözleri ve detaylar…

REYNMEN EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA NE DEDİ?

Ünlü fenomen Reynmen (Yusuf Aktaş), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Reynmen'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı arasında tartışmalara yol açtı.

Reynmen, Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Reynmen'in sosyal medya paylaşımı ne anlama geliyor?Reynmen, Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi

Yaptığı sosyal medya paylaşımı sırasında daha önce Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına "faşist" diyenlerin, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "hak etti" şeklinde yorumlamasını eleştiren Reynmen; "Dün Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz, bugün Ekrem İmamoğlu alınınca 'hak etti' diyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki?" ifadelerini kullandı. Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Reynmen, Ekrem İmamoğlu hakkında ne dedi? Reynmen'in sosyal medya paylaşımı ne anlama geliyor?Reynmen'in sosyal medya paylaşımı ne anlama geliyor

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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