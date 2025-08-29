Resmi Tatiller ne zaman? 2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ?
2025 yılındaki resmi tatiller şimdiden gündemde yer alıyor. Hem çalışanlar hem de öğrenciler, yıl içinde hangi günlerin tatil olduğunu ve uzun hafta sonu fırsatlarını önceden öğrenerek planlarını yapmayı tercih ediyor. Böylece 2025'in tatil takvimi erkenden merak ediliyor. Peki, Resmi Tatiller ne zaman? 2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ?
2025 yılında da belirli tarihlerde resmi tatiller kutlanacak. Takvime göre dini ve milli bayramlar, hem çalışanlar hem de öğrenciler için dinlenme ve sevdikleriyle zaman geçirme imkanı sunacak. Hafta sonlarıyla birleşen resmi tatiller ise kısa kaçamaklar ve mini tatil planları yapmak isteyenler için ideal fırsatlar yaratacak. Resmi tatiller ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.
RESMİ TATİL NE DEMEK?
Resmi tatil, devlet tarafından belirlenen ve kamu kurumları, özel sektör çalışanları ile öğrencilerin iş ve okuldan izinli sayıldığı özel günlerdir. Bu günlerde genellikle devlet daireleri, okullar ve birçok iş yeri kapalı olur. Resmi tatiller, milli bayramlar, dini bayramlar veya önemli anma günleri gibi toplumsal ve kültürel öneme sahip günlerde kutlanır ve toplumun dinlenme, bir araya gelme fırsatı bulduğu zaman dilimleri olarak kabul edilir.
RESMİ TATİLLERDE HANGİ KURUMLAR KAPALI OLUR?
- Kamu kurum ve kuruluşları (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler vb.)
- Okullar ve üniversiteler
- Bankalar
- Postaneler
- Adliye ve mahkemeler
- Vergi daireleri
- Nüfus müdürlükleri
- Sağlık kuruluşlarının bazı birimleri (poliklinikler gibi, acil servisler hariç)
- Çoğu resmi ofis ve idari birimler
- Özel sektör firmaları genellikle resmi tatillerde kapalı olur; ancak faaliyet alanına göre bazı işletmeler (örneğin marketler, restoranlar, özel sağlık kurumları) açık olabilir.
2025 RESMİ TATİLLER
- 1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı
- 20 Nisan 2025 Pazar – Ramazan Bayramı Arefesi
- 21-23 Nisan 2025 Pazartesi-Çarşamba – Ramazan Bayramı (3 gün)
- 23 Nisan 2025 Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2025 Perşembe – Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 5 Haziran 2025 Perşembe – Kurban Bayramı Arefesi
- 6-9 Haziran 2025 Cuma-Pazartesi – Kurban Bayramı (4 gün)
- 15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı
- 29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı