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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek!

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak. 11 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bu uygulama ile Türkiye'de sağlık turizmi hedefleniyor. Peki, 11 Mayıs Resmi Gazete'de bugünün kararları neler?

Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayıyla Türkiye'ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak. 1 1 Mayıs Resmi Gazete'de bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir...

CUMUHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 8438 numaralı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da değişiklik yapıldı.

7 BİN YABANCI HASTANIN TEDAVİ GİDERLERİ ÜCRETSİZ

Karara göre, tedavilerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla; Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Türkiye'ye gelen yılda en fazla 7 bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63'ncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri ücretsiz olacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek!

TÜM GİDERLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI KARŞILAYACAK

Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbi cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığı'nca karşılanacak. Karar kapsamına giren hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı destek sağlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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