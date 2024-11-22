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Resmi Gazete'de TBMM kararları yayımlandı! Çocuk istismarı ve bebek ölümlerini araştırma komisyonundan karar

Resmi Gazete'de TBMM kararları yayımlandı! Çocuk istismarı ve bebek ölümlerini araştırma komisyonundan karar
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Resmi Gazete'nin 22 Kasım 2024 tarihli yayınında, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı korunmasına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar yer aldı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, bugünün kararları neler?

Resmi Gazete 22 Kasım atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEME KOMİSYONUNDA ÜYE SEÇİMLERİNİN KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Karara göre, Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu oldu.

Komisyonda, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora da katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, SAADET Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı'dan oluştu.

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