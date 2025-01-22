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Resmi Gazete bugün (22 Ocak) atama kararları neler?

Resmi Gazete bugün (22 Ocak) atama kararları neler?
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Resmi Gazete 22 Ocak 2025 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

22 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'ye ilişkin atama kararları ve diğer detaylar merak konusu oldu. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Yasama Bölümü kanunları, Yürütme ve İdare kararları, Yargı Bölümü kanunları ile günün ilanları yer alıyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin PDF formatında indirilebilmesi de mümkün. 22 Ocak 2025 tarihli atama kararları ve diğer önemli gelişmelerle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

–– Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ

KARAR

–– İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2018/37695 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2024 Tarihli ve 2021/43694 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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