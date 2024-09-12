Üye Girişi
Haberler

Resmi Gazete bugün (12 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete 12 Eylül 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 12 Eylül atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 12 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 12 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı

YÖNETMELİK

–– Ufuk Üniversitesi Doktor Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/08/2024 Tarihli ve 10948 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Politika Eğitim Yargı Eylül Hukuk Kamu

Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

"Salim Güran'ın 2 yengesiyle ilişkisi vardı Narin onları gördü"

 Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma

 Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni
Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin ablası Tülin Güran neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşında öldü? Resmi Gazete bugün (12 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Mario Rui kimdir? Mario Rui kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Muratpaşa, Konyaaltı, Gazipaşa elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 12-13 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Çumra, Akşehir elektrik kesintisi Mehmet Kökcü kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü kaç yaşında, nereli? Onur Çapan kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan kaç yaşında, nereli? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Yunusemre, Salihli, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Eylül Buca, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title