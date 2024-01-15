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Resmi Gazete atama kararları! 15 Ocak Resmi Gazete kararları neler?

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Resmi Gazete kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Ocak Resmi Gazete kararları neler merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

15 Ocak tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yayınlandı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, birçok kurum ve kuruluşta yapılan atama ve görevlendirmeler duyuruldu. 32430 Sayılı Resmî Gazete'de hangi kararlar yer aldı merak konusu oldu. İşte detaylar...

15 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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