Eski İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve tanınmış akademisyen Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aralarında iş dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu 35 şüpheliye yönelik olarak başlatılan ikinci dalga operasyonda, örgütsel bir yapının mali faaliyetlerine karıştıkları iddiası gündeme geldi. Peki, Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü Remzi Sanver kimdir? Remzi Sanver neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? Detaylar haberimizde...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ REMZİ SANVER KİMDİR?

Mehmet Remzi Sanver, 7 Haziran 1970 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan Sanver, üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde başlamış, daha sonra aynı üniversitenin İktisat Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Matematiğin sosyal bilimlerdeki uygulamaları üzerine çalışmalar yürüten Sanver, 2006 yılında profesörlük unvanını almıştır.

Akademik kariyerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlayan Sanver, burada öğretim üyeliğinin yanı sıra Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi'nin kurucu direktörlüğünü de üstlenmiştir. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulunmuştur.

Sanver, akademik yaşamının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü'nde Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu Sözcülüğü görevlerini de üstlenmiştir. 2015 yılından itibaren Fransa'da CNRS bünyesinde, Paris Dauphine Üniversitesi'ne bağlı LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapmaktadır.

REMZİ SANVER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Remzi Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, 17 Ekim 2025 tarihinde gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak Mersin, İzmir ve Iğdır illerini kapsayan ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 26 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Remzi Sanver de yer aldı.

Soruşturma dosyasına yeni eklenen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda, gözaltına alınan kişilerin belirli bir örgütsel yapılanma içinde aktif rol oynadığı değerlendirildi. Operasyonlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

REMZİ SANVER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin, örgütsel yapılanma içinde mali ilişkiler kurduğu ve bu yapıya maddi destek sağladığı öne sürülmektedir. Remzi Sanver hakkında da bu kapsamda inceleme yürütülmektedir.

Gözaltı sürecinde hem şirket merkezlerinde hem de şahsi ikametgahlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştur. Delil niteliği taşıyan bu materyallerin, örgütsel finansal yapının çözümlenmesine yönelik incelemelerde kullanılacağı belirtilmiştir.

Soruşturma kapsamında henüz tüm şüpheliler yakalanamamış olup, 3 kişinin yurt dışında olduğu, 6 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmiştir. Delil incelemeleri, örgütün mali trafiği ve bağlantılarının açığa çıkarılması amacıyla devam etmektedir.