Uzun süredir ekranlardan uzak olan TV programcısı Reha Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızını elindeki laptopu vermediği için dövdüğü ve kızı direnince de laptop'u tutan ellerini ısırdığı iddia edildi. Peki, Reha Muhtar eski eşi kim? Deniz Uğur kimdir? Detaylar haberimizde...

REHA MUHTAR ESKİ EŞİ KİM?

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la bir ilişkiye başlamış, birliktelikleri 2010 yılında sona ermiştir. Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur'un eşi, II. Abdülhamid'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı olan babaannesi Saliha Hanım'ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece'nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş'in, ünlü aktris Melek Kobra'nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece'nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer'in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar'lı "The Tin Drum" filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi aktör Heinz Bennent'in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur.