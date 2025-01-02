Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre, Regaip Kandili her yıl Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanıyor. Bu özel gece, Müslümanlar için ibadet ve dua ile geçirilen önemli zamanlardan biri olma özelliği taşıyor. Peki, Regaip Kandili hangi tarihe denk geliyor? Bugün Regaip Kandili ile ilgili sorular artarken, bu mübarek gecenin faziletleri ve anlamı da yeniden gündeme geliyor. "Regaip Kandili bugün mü?" diye soranlar için detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili bu akşam mı? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİL BUGÜN MÜ?

Regaip Kandili, "üç aylar" olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının müjdecisi olarak kabul edilen ilk önemli gecedir. Bu gece, İslam inancında Allah'ın rahmet, bağışlama ve lütfunun bolca ihsan edildiği zamanlardan biri olarak görülür.

REGAİP KANDİLİ BU AKŞAM MI?

Regaip Kandili, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal anlamda önem taşıyan özel bir gece olarak öne çıkıyor. 2025 yılı itibarıyla Regaip Kandili bu akşam idrak edilecek. Bu geceyi ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler için hem camilerde toplu etkinlikler hem de bireysel olarak yapılacak çok sayıda ibadet imkanı mevcut.