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Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır?

Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır?
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Regaib Namazı, Regaib Kandili'ne özel olarak kılınan ve bu mübarek gecenin manevi değerini artıran ibadetlerden biridir. Pek çok Müslüman, "Regaib Namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arayarak bu özel ibadeti doğru bir şekilde yerine getirmek ister.

Nafile bir ibadet olan Regaib Namazı, manevi huzur arayanlar için önemli bir fırsattır. Bu namazın kılınışı, özellikle Allah'a yaklaşmak ve af dilemek isteyenler için detaylı bir şekilde öğrenilmelidir. Peki, Regaib Namazı hangi rekâtlardan oluşur ve nasıl niyet edilir? Regaib Kandili'nde kılınan bu namaz, ibadetleriyle Allah'a yönelmek isteyenlere eşsiz bir manevi iklim sunar. Bu namazın faziletleri ve kılınışı hakkında doğru bilgiler edinmek, kandil gecesini layıkıyla değerlendirmek için önemlidir. Peki, Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır? Regaib Namazı niyeti nasıl yapılır? Regaib Namazı sırasında hangi sureler okunur? Detaylar haberimizde...

REGAİB NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Regaib Namazı, 12 rekât olarak kılınır ve nafile bir ibadettir. Her iki rekâtta bir selam verilerek tamamlanır. Niyet ederken "Niyet ettim Allah rızası için Regaib Namazını kılmaya" şeklinde niyet edilir.

Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır?

REGAİB NAMAZI NASIL KILINIR?

Namazın her rekâtında Fatiha Suresi'nden sonra bir veya üç İhlas Suresi okunabilir. Dileyenler, başka kısa surelerle namazı tamamlayabilir. Bu, kişinin kendi isteğine ve bilgisine bağlıdır. Ayrıca namaz sırasında secdelerde yapılan dualar, Allah'a yakınlaşma vesilesi olur.

Namaz bittikten sonra Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünneti doğrultusunda, tövbe istiğfar ve salavat getirilmesi tavsiye edilir. Özellikle bu gece yapılan duaların kabul olma ihtimali yüksek olduğu için samimi bir şekilde dua edilmesi önerilir.

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