Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var? 14 Ekim Reddit neden açılmıyor?

Popüler sosyal medya platformu Reddit, 14 Ekim tarihinde kullanıcılar tarafından erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Birçok Reddit kullanıcısı, platforma giriş yapmaya çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını bildirdi. Özellikle Reddit'e bağlanamayan ve sayfaların yüklenmediğini fark eden kullanıcılar, "Reddit çöktü mü?" ve "Reddit'te teknik bir sorun mu var?" gibi soruları sormaya başladılar. Peki, 14 Ekim'de Reddit neden açılmıyor? Platformda yaşanan bu erişim problemi teknik bir aksaklıktan mı kaynaklanıyor? Detaylar haberimizde...

REDDIT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Reddit şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

REDDIT NEDEN AÇILMIYOR?

Reddit'te meydana gelen erişim kesintileri, dünya genelinde pek çok kullanıcının aynı anda karşılaştığı bir durum olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar yetkililerden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kullanıcılar sosyal medya üzerinden Reddit'in neden çalışmadığına dair çeşitli tahminlerde bulunuyor.