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Reckol neden tutuklandı? Reckol hapse mi girdi, suçu ne?

Reckol neden tutuklandı? Reckol hapse mi girdi, suçu ne?
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Özellikle Z kuşağının severek dinlediği son dönemin popüler rapçilerinden "Reckol", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aracında uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklandı. Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden ünlü rapçi, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Reckol neden tutuklandı? Özellikle Z kuşağının severek dinlediği son dönemin popüler rapçilerinden "Reckol", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aracında uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklandı. Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden ünlü rapçi, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Detaylar...

RECKOL NEDEN TUTUKLANDI?

Son dönemin popüler rapçilerinden 'Reckol' sahne adı ile bilinen Recep Eker, KKTC'de aracında uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklandı. Eker, ifadesinde 4 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Sahne adı olan "Reckol" ismiyle bilinen Recep Eker, yılbaşı gecesi KKTC'deki bir otelde sahne almak üzere adaya gitti. Eker'in aracında polis ekipleri tarafından yapılan aramada yasa dışı uyuşturucu maddeler bulundu. Bu durumun ardından 24 yaşındaki rapçi gözaltına alındı.

Reckol, gözaltı sürecinde verdiği ifadede 4 yıldır uyuşturucu kullandığını kabul etti. "Türkiye'de doktor kontrolünde belirli ilaçlar kullanıyorum" itirafında bulunsa da Reckol, yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket suçlamalarından kurtulamadı.

Ünlü rapçinin yaşadığı durum, hem hayranları hem de müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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