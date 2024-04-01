Recep Tayyip Erdoğan CANLI İZLE! 31 Mart Yerel Seçim Erdoğan konuşması canlı yayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Üsküdar'da oyunu kullandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Burada sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, sandık görevlileriyle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı. Seçim akşamı da kameralar karşısına geçti. Recep Tayyip Erdoğan CANLI İZLE!

CUMHURBAŞKANI OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINA VESİLE OLACAK"

Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

VATANDAŞLARDAN CUMHURBAŞKANINA SEVGİ GÖSTERİSİ

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Kabine geçip oylarını kullanan Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı. Erdoğan'ın oy kullandığı "3308" numaralı sandıkta 341'i seçmen 5'i sandık görevlisi 346 kişi vatandaşlık görevini yerine getirecek.

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