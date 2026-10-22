Recep İvedik 8 hangi platformda yayınlanacak?

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Recep İvedik 8, sinema salonlarında gösterime girmeden yalnızca Disney+ platformunda yayınlanacak. Disney+ Türkiye, 22 Ekim 2026’da filmin ilk fragmanını paylaşarak yeni maceranın yakında izleyiciyle buluşacağını duyurdu. İki bölümden oluşacağı açıklanan yapımın ilk filminin adı ise “Veresiye” oldu. İşte Recep İvedik 8’e dair bilinen tüm detaylar.

RECEP İVEDİK 8 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Recep İvedik 8, yalnızca Disney+ platformunda yayınlanacak. Film, serinin yedinci filminde olduğu gibi sinema salonlarına uğramadan doğrudan dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Yapımı izlemek isteyenlerin Disney+ aboneliğine sahip olması gerekiyor.

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 8’in yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Disney+ Türkiye’nin paylaştığı fragmanda filmin yakında platformda olacağı belirtildi ancak kesin bir gün ya da ay bilgisi verilmedi. Sosyal medyada dolaşan tarihler, Disney+ tarafından resmi olarak doğrulanmadığı sürece kesin yayın tarihi olarak değerlendirilmemeli.

RECEP İVEDİK 8 FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet. Recep İvedik 8’in ilk fragmanı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Disney+ Türkiye’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Fragman, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Disney+ Türkiye paylaşımında, Recep İvedik’in bilinen konuşma tarzıyla hazırlanan esprili bir mesajla izleyicilere bol kahkahalı bir film vaat etti.

RECEP İVEDİK 8 KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Recep İvedik 8, serinin önceki filmlerinden farklı olarak iki bölümden oluşacak. İlk bölümün adı “Recep İvedik 8 – Bölüm 1: Veresiye” olarak açıklandı. İkinci bölümün adı ve iki bölümün hangi tarihlerde yayınlanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

RECEP İVEDİK 8 SİNEMALARDA GÖSTERİLECEK Mİ?

Hayır. Disney+ tarafından yapılan açıklamaya göre Recep İvedik 8 sinema salonlarında gösterime girmeyecek ve doğrudan platform üzerinden yayınlanacak.

RECEP İVEDİK 8’İN KONUSU NE?

Filmin hikâyesine ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı. Başrolde ise serinin yaratıcısı Şahan Gökbakar, Recep İvedik karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıkacak.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN YAYINLANMIŞTI?

Serinin bir önceki filmi Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022’de Disney+’ta yayınlanmıştı. Film, kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak platform için önemli bir başarı elde etmişti. Recep İvedik 8 ile birlikte seri, dijital platform yolculuğunu sürdürüyor.