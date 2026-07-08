Haberler

Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 6 konusu, özeti ve Recep İvedik 6 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 6 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 6 konusu nedir, Recep İvedik 6 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından bir kez daha gündeme geldi. Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı komedi filmiyle ilgili "Recep İvedik 6 nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?", "Oyuncuları kimler?" ve "Konusu ne?" soruları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. İşte Recep İvedik 6 filmi hakkında merak edilen ayrıntılar...

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6 filminin çekimleri ağırlıklı olarak Konya ile Afrika'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin hikâyesinde Recep İvedik'in yanlışlıkla Kenya yerine Konya'ya gitmesi nedeniyle Konya'da çekilen sahneler dikkat çekerken, Afrika'da geçen bölümler ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çekildi.

Doğal yaşam alanları, safari bölgeleri ve açık araziler, filmin Afrika atmosferini yansıtmak amacıyla kullanıldı.

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 2019 yılında tamamlandı. Recep İvedik serisinin altıncı halkası olan yapım, 8 Kasım 2019 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken, senaryosu Şahan Gökbakar tarafından kaleme alındı.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Şahan Gökbakar (Recep İvedik)

• Nurullah Çelebi

• Somer Karvan

• Mehmet Ali Kaptanlar

• Reha Beyoğlu

• Caner Tanrıverdi

• Haki Biçici

• M. Fatih Özkan

Komedi türündeki yapımda Şahan Gökbakar, serinin sevilen karakteri Recep İvedik'e bir kez daha hayat veriyor.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep İvedik 6, kendisine gelen davet üzerine uluslararası bir spor organizasyonu için Kenya'ya gitmeyi planlayan Recep İvedik'in yanlışlıkla Konya'ya gitmesiyle başlayan eğlenceli olayları konu alıyor.

Yaşanan karışıklığın ardından Afrika'ya ulaşmayı başaran Recep İvedik, bu kez kendisini vahşi doğada ve birbirinden ilginç maceraların içinde buluyor. Yerel halkla yaşadığı komik olaylar, safari maceraları ve sıra dışı karşılaşmalar filmin hikâyesine yön veriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Ortadoğu uzmanı gazeteci Feyza Gümüşdoğulu: Ankara Zirvesi NATO'nun geleceği açısından tarihi öneme sahip

Ortadoğu uzmanı gazeteciden NATO Zirvesi değerlendirmesi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu