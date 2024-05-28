Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda?

Recep İvedik 5, yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı Türk komedi filmidir. Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede çekildi? Recep İvedik 5 ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 hangi kanalda?

RECEP İVEDİK 5 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5, 2017 yılında vizyona girmiştir.

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NE?

Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Orkan Varan

Deniz Ceylan

Hüseyin Baycur

Murat Bölücek

Zeynep Demirtaş

Kübra Yıldız

Ümit Özkurt

Murat Yılancı

Sahabettin Karabulut

İbrahim Emin Ege