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Recep İvedik 1 konusu nedir? Recep İvedik 1 oyuncuları kimler? Recep İvedik kadrosu!

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Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Recep İvedik hem ilk filmiyle hem de devam filmleriyle izleyicilerin beğenisini topluyor. Beyaz perdedeki başarısı TV ekranlarında da sürdüren Recep İvedik, oyuncu kadrosu ve konusu ile merak ediliyor. Peki Recep İvedik konusu nedir? Recep İvedik oyuncuları kimler?

Beyaz perdede gösterdiği başarıyı televizyonlarda da göster ve milyonların beğenisini toplayan recep İvedik, konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Şahan Gökbakar'ın başrolde odluğu filmde birçok tanıdık isim var. İşte Recep İvedik özeti, kadrosu ve oyuncuları!

RECEP İVEDİK 1 KONUSU NEDİR?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka biri kapıp kaçacakken Recep İvedik olaya müdahale eder. Cüzdanın Antalyalı bir iş adamına ait olduğunu öğrenince Antalya'ya gider ve sahibine teslim eder. Tam dönecekken çocukluk aşkı Sibel'le karşılaşır. Tek amacı kendisini hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmektir. Recep İvedik'in asıl keyifli macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI VE RECEP İVEDİK KADROSU

Recep İvedik Yönetmen: Togan Gökbakar

Recep İvedik Oyuncular:

• Şahan Gökbakar - Recep İvedik

• Nurullah Çelebi - Nurullah

• Somer Karvan - Tur Rehberi

• Chidi Benjamin John - Nahu Sef

• Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

• Mbaye Dieng - Songa

• Lorraine Kadye - Zouya

Recep İvedik Tür: Komedi

Recep İvedik Yapım Yılı: 2008

Recep İvedik Vizyon Tarihi: 22 Şubat 2008 Cuma

Recep İvedik Senaryo: Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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