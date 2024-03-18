Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli?
Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Recep Candan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan oldu. Peki, Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli?
RECEP CANDAN KİMDİR?
- 1966 yılında Çumra'da yedi kardeşin altıncısı olarak doğdu. Çumra Merkez Atatürk İlkokulunu 1978 yılında bitirdi. Aynı yıl başladığı Çumra İmam Hatip Ortaokul ve Lisesinden 1985 yılında mezun oldu.
- 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 1989 yılında buradan mezun oldu.
- 1990 yılında Çumra'da avukatlık stajını tamamladı ve halen Çumra'da Avukatlık görevi yapmaktadır. Recep Candan 1992'deMilli Gençlik Vakfının İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Bu göreve 28 Şubatta Milli Gençlik Vakfı kapatılana kadar devam etti.
- 1994 yılında yapılan mahalli seçimlerde Refah Partisinden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
- 1999 yılında Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinden yine Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Recep Candan, daha sonra Fazilet Partisinin de kapatılması ve Ak Partinin kurulmasından sonra Fazilet Partisinden seçilen meclis üyeleri olarak Ak Partiye Meclis Üyeliğine geçti.
- 2019 mahalli seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliğine 1. sıradan seçildi. Çumra Belediye meclisinde 1. Başkan vekilliği ve İmar komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.
- Aynı şekilde Konya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. Recep Candan evli ve 3 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.