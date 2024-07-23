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"Rebornia Hair Clinic Saç Ekimi Teknolojisinde Yenilikçi Çözümler Sunuyor"

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Rebornia Hair Clinic, saç ekimi teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımlar ile adından söz ettiriyor. Klinik, modern saç ekim teknikleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Dr. Salih Emre Uregen ve Dr. Ali Şahan tarafından kurulan klinik, saç, sakal, kaş, kadın saç ekimi ve saç mezoterapisi alanında hizmet veriyor. Çeşitli saç ekimi hizmetleri sunan klinik, saç ekim hizmetlerinde yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar benimseyerek başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

Dr. Salih Emre Uregen, saç ekimi teknolojisinde benimsemiş olduğu yenilikçi yaklaşımlar ve elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Rebornia Hair Clinic hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kliniğin, modern saç ekim teknikleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışına vurgu yapan Uregen; "Rebornia Hair Clinic olarak güven verici, memnuniyet düzeyi yüksek, modern, yüksek teknolojiye sahip ve konforlu bir hizmet sunma misyonuyla hareket eden bir anlayışla yola çıktık. Tecrübeli ve alanında uzman doktor kadrosuyla saç kaybı tedavileri ve saç ekimi ihtiyacı olan kişilere kalıcı çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Salih Emre Uregen ve Dr. Ali Şahan tarafından kurulan, alanında yetkinliğini kanıtlayan medikal müdür Dr. Ömer Aykut Sümer tarafından yönetilen Rebornia Hair Clinic, 10 farklı alanda vermiş olduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Saç ekimi, sakal ekimi, kaş ekimi, kadın saç ekimi ve saç mezoterapisi alanında uzmanlığını kanıtlayan klinik aynı zamanda; safir saç ekimi, DHI saç ekimi, tıraşsız saç ekimi, HIB-O saç ekimi hizmetleri de sunuyor.

Kullanılan Saç Ekim Teknikleri

Dr. Salih Emre Uregen, Rebornia Hair Clinic hakkında yaptığı değerlendirmelerde, kullanılan saç ekim tekniklerine de yer verdi. Modern saç ekim teknikleriyle başarılı sonuçlar elde edildiğinin altını çizen Uregen, kliniğin özellikle Sapphire FUE, DHI ve klasik FUE teknikleriyle hizmet verdiğini ifade etti.

Rebornia Hair Clinic tarafından kullanılan saç ekimi tekniklerinin detaylarını da paylaşan Uregen, sözlerine şu açıklamalarla devam etti: "Sapphire FUE saç ekimi, saç ekimi için kullanılan safir uçlar sayesinde daha hassas ve minimal invaziv bir yöntem sunar. Bu teknik, dokuya daha az zarar verdiği gibi iyileşme sürecini de hızlandırır. FUE saç ekimi, saç köklerinin donör bölgeden tek tek alınarak ekim yapılacak bölgeye nakledilmesi esasına dayanır ve doğal görünümlü sonuçlar elde etmek için yaygın olarak tercih edilir. Bir diğer teknik olan DHI saç ekimi ise doğrudan saç ekimi olarak da bilinen, saç köklerinin özel bir kalem ile doğrudan ekim yapılacak bölgeye yerleştirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Yoğun saç ekimi ve hızlı iyileşme süreci, bu tekniği ön plana çıkarmıştır."

Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamalar

Saç ekimi hizmetlerinde yenilikçi teknolojiler ve uygulamalar benimseyerek daha başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen Rebornia Hair Clinic hakkında, Dr. Ali Şahan da önemli bilgiler paylaştı.

Şahan, patentli hiperbarik oksijen kabı sayesinde saç köklerinin daha uzun süreler canlı tutulduğu ve bu sayede ekim sonrası, saçların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlandığını ifade etti. Aynı zamanda kanal açımı esnasında cilt kalınlığının ultrason cihazıyla ölçülerek kanal açım işlemi yapıldığını vurguladı.

Bu yöntemin saç köklerinin doğru derinlikte yerleştirilmesini ve doğal bir görünüm elde edilmesini sağladığını da söyleyen Şahan, "Saç kökleri, yeni yerlerine ekilmeden önce özel bir solüsyonda bekletilerek ömürleri uzatılır ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri sağlanır." ifadeleriyle, uygulamalarda nasıl başarılı sonuçlar elde ettiklerine dair sorulara açıklık getirdi.

Rebornia Hair Clinic'in Öne Çıkan Özellikleri

Rebornia Hair Clinic, Dr. Salih Emre Uregen, Dr. Ali Şahan ve Dr. Ömer Aykut Sümer gibi başarılı doktorlarıyla kısa sürede sektörde ön plana çıkmayı başardı.

Bu süreçte yenilikçi yaklaşımları ve teknolojilerinin büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Şahan, aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Ekim başarısını artırmak için saç köklerini daha uzun süre canlı tutan hiperbarik oksijen kabı kullanmakta ve saç köklerinin doğru derinlikte yerleştirilmesini sağlamak için ultrason ile kanal açımı yapmaktayız. Aynı zamanda saç köklerinin ömürlerini uzatmak ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak için özel bir solüsyonda bekletmekteyiz."

Butik bir işletme olarak dikkat çeken Rebornia Hair Clinic, kişiye özel tedavi planları ve üstün hizmet anlayışıyla sektörde fark yaratmayı başarmıştır. Memnuniyet odaklı yaklaşımları ve benimsemiş oldukları yenilikçi teknolojileri, kısa sürede kayda değer bir müşteri kitlesine ulaşmalarına imkân tanımıştır. İlerleyen yıllarda da hem yerli hem yabancı pazarda önemli bir pay edinmeyi hedefleyen klinik, sektördeki yerini sağlamlaştırmak adına her geçen gün gelişmeye devam etmektedir.

MUHABİR: İzzet AYDIN

Salih Emre Ali Şahan Advertorial Teknoloji Sağlık Yaşam Haberler

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