Haberler

Real Madrid Barcelona hangi kanalda? El Clasico maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Barcelona hangi kanalda? El Clasico maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Clasico hangi kanalda yayınlanacak belli oldu! Real Madrid Barcelona El Clasico maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçını şifresiz hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Barcelona maçı yayın bilgisi!

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico hangi kanalda yayınlanacak belli oldu! Real Madrid Barcelona El Clasico maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Barcelona maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı S Sport Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Barcelona maçını S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca S Sport Plus platformundan internet bağlantısı ile canlı Real Madrid Barcelona maçını izleyebilirsiniz.

Real Madrid Barcelona hangi kanalda? El Clasico maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.

Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle:

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.