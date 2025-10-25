Real Madrid Barcelona hangi kanalda? El Clasico maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico hangi kanalda yayınlanacak belli oldu! Real Madrid Barcelona El Clasico maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Barcelona maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Barcelona maçı S Sport Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Barcelona maçını S Sport kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca S Sport Plus platformundan internet bağlantısı ile canlı Real Madrid Barcelona maçını izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Barcelona maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.

Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle:

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.