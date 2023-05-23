Rome, Vikings ve Dexter gibi önemli dizilerde rol alan aktör Ray Stevenson, 'Cassino in Ischia' adlı bir aksiyon filminin çekimleri için bulunduğu İtalyan adası Ischia'da fenalaştı. Başarılı oyuncunun sevenleri ise arama motorlarında Ray Stevenson öldü mü, neden öldü? Ray Stevenson hasta mıydı? sorularına yanıt aradı.

Ray Stevenson öldü? sorusu merak ediliyor. Savaş ve aksiyon filmlerinde rol alan usta oyuncu Ray Stevenson, çekim için bulunduğu İtalya'da fenalaştı. Birçok yapımda yer alan başarılı ismin hayranları Ray Stevenson öldü mü, neden öldü? Ray Stevenson hasta mıydı? sorularını araştırdı.

RAY STEVENSON ÖLDÜ MÜ?

Savaş ve aksiyon filmlerinde rol alan usta oyuncu Ray Stevenson, çekim için bulunduğu İtalya'da fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. 4 gün sonra 59 yaşına girecek olan aktörün ölüm nedeni ise açıklanmadı. Thor filmleri ve Divergent dizilerindeki rollerinin yanı sıra Band of Gold, Peak Practice ve Murphy's Law gibi birçok İngiltere yapımı televizyon dizileriyle tanınan Stevenson'un ölüm nedeni açıklanmadı. Ray Stevenson, 4 gün sonra 59. doğum yaşına girecekti. Oyuncunun ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ray Stevenson