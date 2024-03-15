Raşit Kolay kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay kaç yaşında, nereli?
Raşit Kolay kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Keles Belediye Başkan adayı olan Raşit Kolay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Raşit Kolay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Raşit Kolay kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RAŞİT KOLAY KİMDİR?
Raşit Kolay, Yeniden Refah Partisi Bursa- Keles Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay veteriner hekimdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.