Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim

Rapçiler Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal, peş peşe konserlerini iptal etti. Blok3, sağlık sorunlarını; Ati242, ailesinin sağlık durumunu gerekçe gösterdi. Emirhan Çakal ise sosyal medyadan uzak durma kararı aldı. Ancak iddialara göre, ünlülerin arasında rapçilerin de olduğu bir grup, uyuşturucu incelemesine takıldı. Bu nedenle rapçilerin etkinliklerini iptal ettikleri öne sürülüyor.

Rapçiler Blok3, Ati242, Emirhan Çakal peş peşe programlarını iptal etti. Kimisi kendi sağlık sorunlarını kimisi ailesini öne sürerek konserlerine kısa süreli bir ara vereceğini ifade etti.

BLOK3 SAĞLIK SORUNLARINI ÖNE SÜRDÜ

2025 yılı müzik listelerinde üst sıralarda yer alan rapçi Blok3, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sağlık sorunları sebebiyle Türkiye genelinde planlanan konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. Sanatçı, yeni programın daha sonra duyurulacağını belirterek hayranlarına sabır çağrısında bulundu.

ATİ242 AİLEYİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Blok3'ün duyurusunun hemen sonrasında sahnelerin bilinen isimlerinden Ati242 de benzer bir açıklama yaptı. Rapçi, aile bireylerinden birinin sağlık durumuyla ilgilenmesi gerektiğini söyleyerek konserlerine kısa süreli bir ara vereceğini bildirdi. Türkiye genelindeki etkinlik takviminde bu açıklamalar dikkat çekti.

ÇAKAL: SOSYAL MEDYA BANA İYİ GELMİYOR

Peş peşe gelen bu kararların ardından Emirhan Çakal da sosyal medya hesabında bir süre platformdan uzak durmak istediğini ima eden bir mesaj paylaştı. Ailesine odaklanmak istediğini vurgulayan rapçi, takipçilerine "Bir hedefim var, sosyal medya bana zarar veriyor" ifadeleriyle seslendi.

İÇLERİNDE RAPÇİLERİN DE OLDUĞU İSİMLER UYUŞTURUCU İNCELEMESİNE TAKILDI

Bu açıklamaların ardından Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in iddiasına göre, aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. İddiaya göre, gözaltına alınan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemede bazı bilgiler deşifre edildi ve o kişinin verdiği ifadede dikkat çeken isimler ortaya çıktı. Soruşturmanın mevcut bulgularının ardından güvenlik birimlerinin yeni bir operasyon hazırlığında olabileceği öne sürülüyor. Rapçilerin de bu nedenle konserlerini iptal ettikleri ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
