"Çakal" adıyla bilinen Emirhan Çakal'ın hayatı merak ediliyor. Rapçi Çakal kimdir? Emirhan Çakal kaç yaşında, şarkıları neler? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya paylaşımları ve çıkardığı şarkılarla gündeme gelen Çakal'ın biyografisi haberimizde yer alıyor…

RAPÇİ ÇAKAL KİMDİR?

Rap müziğe adımını 2020 yılında Reckol ile birlikte yayımladıkları "Kanalım Yok" şarkısıyla atan Cakal, asıl çıkışını aynı yılın sonunda çıkan "Puşt" ve 2021'de Reckol ile yayımladığı "Perros Blancos" ve "Glock" şarkılarıyla yaptı. 2021 yılında "Lütfen" şarkısını yayımlayan Cakal, ardından Reckol ile birlikte üç şarkıdan oluşan "Pişman" adlı bir EP çıkardı. Yıl sonunda ise "Mahvettim" adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. 2022'de "Antrikot" adlı teklisini yayımlayan sanatçı, ardından "İmdat" adlı şarkısını ve bu şarkıyı da içeren "Paradoks" albümünü çıkardı. 2022'de birkaç şarkı daha yayımlayan Cakal, 2023'e "Kayıp Yıllarım" şarkısıyla giriş yaptı.

Stüdyo albümleri:

Paradoks (2022)

Painboys (Kuty & Ege Boran ile) (2022)

Pişman (EP; Reckol ile) (2021)

Özlüce Trap Boys (Reckol ile) (2021)

Haftasonu (EP) (2023)

Summerland (2024)

Single