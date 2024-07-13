Rapçi Çakal kimdir? Emirhan Çakal kaç yaşında, şarkıları neler?
Rapçi Çakal'ın gerçek adı nedir ve Çakal kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Çakal olarak bilinen Emirhan Çakal kimdir ve şarkıları neler sorularına yanıt aranıyor. Peki, Rapçi Çakal kimdir?
"Çakal" adıyla bilinen Emirhan Çakal'ın hayatı merak ediliyor. Rapçi Çakal kimdir? Emirhan Çakal kaç yaşında, şarkıları neler? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya paylaşımları ve çıkardığı şarkılarla gündeme gelen Çakal'ın biyografisi haberimizde yer alıyor…
RAPÇİ ÇAKAL KİMDİR?
Rap müziğe adımını 2020 yılında Reckol ile birlikte yayımladıkları "Kanalım Yok" şarkısıyla atan Cakal, asıl çıkışını aynı yılın sonunda çıkan "Puşt" ve 2021'de Reckol ile yayımladığı "Perros Blancos" ve "Glock" şarkılarıyla yaptı. 2021 yılında "Lütfen" şarkısını yayımlayan Cakal, ardından Reckol ile birlikte üç şarkıdan oluşan "Pişman" adlı bir EP çıkardı. Yıl sonunda ise "Mahvettim" adlı şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. 2022'de "Antrikot" adlı teklisini yayımlayan sanatçı, ardından "İmdat" adlı şarkısını ve bu şarkıyı da içeren "Paradoks" albümünü çıkardı. 2022'de birkaç şarkı daha yayımlayan Cakal, 2023'e "Kayıp Yıllarım" şarkısıyla giriş yaptı.
Stüdyo albümleri:
- Paradoks (2022)
- Painboys (Kuty & Ege Boran ile) (2022)
- Pişman (EP; Reckol ile) (2021)
- Özlüce Trap Boys (Reckol ile) (2021)
- Haftasonu (EP) (2023)
- Summerland (2024)
Single
- 2020 Kanalım Yok (Reckol ile)
- 2020 ÖDLEK
- 2020 Kan ve de Ter (Murda ile)
- 2021 Puşt
- 2021 Glock (Reckol ile)
- 2021 Dumanı Pasla (Batuflex ile)
- 2021 Perros Blancos (Reckol ile)
- 2021 Lütfen
- 2021 Glock 2.0 (Reckol, Yung Ouzo, TEMPZ72 ve J2LASTEU ile)
- 2021 Vampire (TEMPZ72 ile)
- 2021 RARI (Kuty ve Reckol ile)
- 2021 Çarşamba Tatili (Batuflex ile)
- 2021 Señorita Sinyale
- 2021 Riv Riv Riv
- 2021 Pişman (Reckol ile)
- 2021 Mahvettim
- 2022 Benimle Gel (Reckol ile)
- 2022 Altıpatlar (Keişan ve Reckol ile)
- 2022 İmdat
- 2022 Dünya Fani
- 2022 Mingoflalar
- 2022 1 1 2 (Reckol ile)
- 2022 Kalbe Zarar (Fatma Turgut ile)
- 2022 Diyardan Diyara (Arem Özgüç, Arman Aydın ile)
- 2023 Kayıp Yıllarım
- 2023 Hayır (Eftalya Yağcı ile)
- 2023 O Yeterdi Aslında (Reckol ile)
- 2023 Yakalarsan
- 2023 Anlarsın (Era7Capone ile)
- 2023 Hayran Kalıcan
- 2023 Vodka Fondip (DEHA INC. ile)
- 2023 Aşk Olsun
- 2023 Özlesen Beni
- 2023 Promilim Yüksek
- 2023 Sudişim
- 2024 Jet Baba (LvbelC5 ile)
- 2024 Sapla
- 2024 No Drama (B Young ile)
- 2024 Fred Çakmaktaş (Cash Flow ile)
- 2024 Doyamadım (AKDO ile)
- 2024 B2LA
- 2024 Her Anımız Yalan (Ahmet Balcı, Kansu ile)
- 2024 Damlarsın
- 2024 Bitmez Ümitlerim