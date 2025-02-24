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RAMS Park nerede? RAMS Park'a nasıl gidilir?

RAMS Park nerede? RAMS Park'a nasıl gidilir?
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RAMS Park'ın nerede olduğu ve nasıl gidileceği hakkında bilgi arayanlar için, bu parkın lokasyonu ve ulaşım yolları detaylarına bu yazıda ulaşabilirsiniz. Parka hangi ulaşım araçları ile ulaşılabileceği, hangi saatler arasında ziyaret edilebileceği gibi bilgiler bu yazıda bulunmaktadır. RAMS Park nerede? RAMS Park'a nasıl gidilir?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Galatasaray - Fenerbahçe maçına az bir süre kaldı. Taraftarın heyecanla beklediği maça saatler kala hangi stadyumda oynanacağı da araştırıldı.RAMS Park nerede? RAMS Park'a nasıl gidilir?

RAMS PARK NEREDE?

Rams Park, Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi sınırları içerisinde yer alır. Stadyumun batısında Cendere yolu kuzeyinde Ayazağa ve güneyinde Seyrantepe bulunmaktadır. Tepelik bir alanda bulunan Rams Park, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa kıtasında devamı olan TEM'in yanında yer alır.

Rams Park, İstanbul Metrosu ile entegre durumdadır. Stadyuma M2 metro hattı ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu hattı kullanan yolcular, Sanayi Mahallesi durağında inip Seyrantepe'ye aktarma yaparak stadyuma ulaşabilmektedir. Seyrantepe durağı ile Sanayi durağı arasındaki hat uzunluğu 1.670 metredir.Seyrantepe metro istasyonunun Rams Park giriş kapıları maç günlerinde açılmaktadır. Bu istasyonuna gelen seyirciler, TEM'in yaklaşık 7 metre altında inşa edilen 150 metre uzunluğundaki yaya tünellerini kullanarak stadyuma ulaşmaktadırlar. Bu yaya tünelleri, Rams Park'ı Sanayi Mahallesi - Seyrantepe metro hattı ile buluşturmaktadır. Üç adet olan yaya tünellerinden bir tanesi acil durumlarda sadece stadyumun yakınındaki hastaneye hizmet vermesi için, diğer iki yaya tüneli ise tamamen stadyum için yapıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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