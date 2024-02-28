Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2024 merak ediliyor. Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. 2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Peki, Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı?

RAMAZANA KAÇ GÜN KALDI 2024?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Buna göre Ramazan ayına 11 gün vardır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Recep Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başladı.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ