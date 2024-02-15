Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı?

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI 2024?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Sonuç olarak, Ramazan ayının başlangıcına 25 gün kaldı.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ