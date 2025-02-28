Ramazan ayı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve milyonlarca Müslüman tarafından ibadetle geçirilir. 2025 Ramazan ayı başlangıcı merak edilirken, oruç ibadetine ne zaman başlanacağı da sıkça soruluyor. Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi? gibi soruların yanıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvimde yer alıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahiptir. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Bu nedenle, ilk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulacaktır.

İLK ORUÇ BU GECE Mİ?

İlk sahur, 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yapılacaktır. Müslümanlar, bu gece sahura kalkarak oruç ibadetine niyet edeceklerdir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı boyunca, oruç tutmanın yanı sıra teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli ibadetlerle manevi atmosfer yoğunlaşacaktır. Ayrıca, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecektir.