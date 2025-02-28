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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi?
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Ramazan ayının başlangıcı merakla bekleniyor. Müslümanlar için kutsal sayılan bu ayda oruç tutulacak. 2025 Ramazan imsakiyesi, sahur ve iftar saatleri gibi detaylar da Diyanet tarafından yayımlandı. Peki, ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir ve milyonlarca Müslüman tarafından ibadetle geçirilir. 2025 Ramazan ayı başlangıcı merak edilirken, oruç ibadetine ne zaman başlanacağı da sıkça soruluyor. Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi? gibi soruların yanıtları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvimde yer alıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahiptir. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Bu nedenle, ilk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulacaktır.

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi?

İLK ORUÇ BU GECE Mİ?

İlk sahur, 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yapılacaktır. Müslümanlar, bu gece sahura kalkarak oruç ibadetine niyet edeceklerdir.

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç bu gece mi?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı boyunca, oruç tutmanın yanı sıra teravih namazları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli ibadetlerle manevi atmosfer yoğunlaşacaktır. Ayrıca, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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